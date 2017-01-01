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Louis Vuitton купил ювелирную компанию Tiffany

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Сумма сделки составила более 16 миллиардов долларов. В LVMH заявили, что данное приобретение позволит им укрепить позиции на рынке США.
Tiffany станет частью Louis Vuitton Moet Hennessy
Tiffany станет частью Louis Vuitton Moet Hennessy
depositphotos.com

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy заявила о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. Об этом в понедельник, 25 ноября, LVMH сообщила в коммюнике.

“LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около €14,7 млрд или $16,2 млрд“, - гласит заявление.

Французская группа компаний отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также “придать новое измерение“ своему часовому и ювелирному бизнесу.

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В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

Президент и генеральный директор LVMH Бернар Арно приветствовал вхождение компании в “семью“ из 75 домов группы, заявив об уникальном наследии и позиционировании Tiffany.

“У нас есть амбиции, чтобы со всей решительностью заставить этот символический бренд сиять, как это было со всеми домами, которые присоединились к нам на протяжении всей нашей истории“, - сказал он.

Советы директоров обеих компаний рекомендовали одобрить сделку, которая обсуждалась на протяжении всего года. Ожидается, что она будет завершена в середине 2020 года при условии одобрения со стороны акционеров Tiffany и различных регулирующих органов.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом, которые открыли свой первый магазин на Манхэттене. В настоящее время поблизости от него находится принадлежащий президенту США небоскреб Trump Tower. Офис компании расположен в Нью-Йорке. Компания имеет более 300 бутиков по всему миру, а ее штат насчитывает свыше 14 тысячи сотрудников.

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Теги: компании, США, новости компаний, ювелирные изделия, Louis Vuitton, Tiffany&Co
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