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Букмекеры оценили шансы возвращения ПриватБанка Коломойскому

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Букмекеры предлагают ответить на вопрос: "Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам".
В Украине принимают ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам
В Украине принимают ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам
depositphotos.com

Букмекерские конторы начали принимать ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам, олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголоюбову. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов.

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В частности, букмекеры предлагают ответить на вопрос: “Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?“. Вариант “ДА“ до 1 января 2020 года имеет коэффициент 1,65, вариант “ДА“ после 1 января 2020 - коэффициент 2,15.

На вопрос “Каким будет вердикт Хозяйственного суда Киева по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?“ также есть различные варианты:

  • вариант “Суд признает недействительной покупку Приватбанка государством за 1 грн“ “ДА“ имеет коэффициент 1,42,“НЕТ“ - 2,70;
  • вариант “Суд вернет акции бывшим владельцам“ “ДА“ имеет коэффициент 2,35, “НЕТ“ - 1,55;
  • вариант “Суд вернет весь Приватбанк его бывшим владельцам“ “ДА“ имеет коэффициент 3,50, “НЕТ“ - 1,28.
 facebook/Юрий Николов

Напомним, Коломойский уверен, что ему вернут ПриватБанк.

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Теги: Коломойский, ПриватБанк, ставки, букмекеры, Игорь Коломойский, Приватбанк новости
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Іван-Сірко    25.11.2019, 17:27
Оценка:  0
Іван-Сірко
Якщо цьому злодію віддадуть Приват назад, то потрібно робити ПОГРОМИ.
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