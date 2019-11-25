Букмекеры оценили шансы возвращения ПриватБанка Коломойскому

Букмекеры предлагают ответить на вопрос: "Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам".

В Украине принимают ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам depositphotos.com

Букмекерские конторы начали принимать ставки на возвращение Приватбанка его бывшым владельцам, олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголоюбову. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов.

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В частности, букмекеры предлагают ответить на вопрос: “Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?“. Вариант “ДА“ до 1 января 2020 года имеет коэффициент 1,65, вариант “ДА“ после 1 января 2020 - коэффициент 2,15.

На вопрос “Каким будет вердикт Хозяйственного суда Киева по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?“ также есть различные варианты:

вариант “Суд признает недействительной покупку Приватбанка государством за 1 грн“ “ДА“ имеет коэффициент 1,42,“НЕТ“ - 2,70;

вариант “Суд вернет акции бывшим владельцам“ “ДА“ имеет коэффициент 2,35, “НЕТ“ - 1,55;

вариант “Суд вернет весь Приватбанк его бывшим владельцам“ “ДА“ имеет коэффициент 3,50, “НЕТ“ - 1,28.