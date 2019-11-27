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Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривны

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Регулятор недополучил более 12 миллиардов гривен из-за укрепления курса национальной валюты.
Сильная гривна ударила по доходам НБУ
Сильная гривна ударила по доходам НБУ
depositphotos.com

За три квартала 2019 года Национальный банк получил 12,3 млрд грн убытка, сообщается в отчетности регулятора.

В НБУ отмечают, что укрепление гривны на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат Нацбанка.

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Как пояснил регулятор, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн. 

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн, отмечают в НБУ. 

В то же время, напомнили в НБУ, законом о госбюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Нацбанком средств в госбюджет в сумме 40,7 млрд грн.

При этом в текущем году Нацбанк перечислил в госбюджет 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн превышает обязательства.

Напомним, НБУ вводит в обращение монету 5 гривен.

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Теги: гривна, НБУ, Нацбанк, убытки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 14:06
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гость
Нагоните ростом цен на мясо, воду, электроэнергию, газ.
гость  (аноним)  27.11.2019, 14:04
Оценка:  0
гость
Подумать только: нищая Украина выпускает облигации с 14, 6 процентов годовых ! На западе считают за счастье, если процент на финансовые операции превысит 2 % ! Конечно сюда идет поток валюты ! А отдуваться , как .всегда придется народу ! И наблюдательный совет Нацбанка, сидят и помалкивают
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