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Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты

Комментариев: 1
Причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.
До декабря 2020 цены на билеты УЗ могут подорожать на 22%
До декабря 2020 цены на билеты УЗ могут подорожать на 22%
wikipedia.org

В проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.

Подчеркивается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.

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Доход компании планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%. Кроме этого, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок.

Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.

Напомним, Украина намерена купить 10 новых поездов Hyundai.

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Теги: пассажиры, билет, пассажирские перевозки, железная дорога, билеты, Укрзализныця, стоимость билетов
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Комментариев (1)
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Антибес    28.11.2019, 11:58
Оценка:  0
Антибес
Очень веское обоснование!Но в нашей охреНэньке лохам-"нерабам"можно в уши лить любое гoвно.Это ведь только в цивилизованных странах люди протестуют против беспредела властей.У нас же протестуют лишь за деньги,когда кому-нибудь необходимо осуществить госпереворот.)))))
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