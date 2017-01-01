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Deutsche Bank продал активов Goldman Sachs на $51 млрд

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Немецкий банк продал американскому долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть.
Deutsche Bank продал Goldman Sachs активы на $51 млрд
Deutsche Bank продал Goldman Sachs активы на $51 млрд
depositphotos.com

Deutsche Bank продал Goldman Sachs портфель ценных бумаг номинальной стоимостью 40 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд). Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg в среду, 27 ноября.

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Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, отмечают источники агентства.

Deutsche Bank отказывается от тех направлений бизнеса, в которых он не смог успешно конкурировать с другими банками. Сокращение объема активов на балансе является одним из базовых моментов стратегии реорганизации бизнеса, обнародованной банком в июле этого года.

Goldman Sachs ранее купил, по крайней мере, один пакет ценных бумаг, выставленный на продажу Deutsche Bank. В сентябре этого года американский инвестбанк приобрел азиатскую часть портфеля деривативов на акции Deutsche Bank.

Напомним, Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривны.

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Теги: банки, США, ценные бумаги, Deutsche Bank, продажа
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