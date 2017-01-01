Deutsche Bank продал активов Goldman Sachs на $51 млрд

Немецкий банк продал американскому долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть.

Deutsche Bank продал Goldman Sachs портфель ценных бумаг номинальной стоимостью 40 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд). Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg в среду, 27 ноября.

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Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, отмечают источники агентства.

Deutsche Bank отказывается от тех направлений бизнеса, в которых он не смог успешно конкурировать с другими банками. Сокращение объема активов на балансе является одним из базовых моментов стратегии реорганизации бизнеса, обнародованной банком в июле этого года.

Goldman Sachs ранее купил, по крайней мере, один пакет ценных бумаг, выставленный на продажу Deutsche Bank. В сентябре этого года американский инвестбанк приобрел азиатскую часть портфеля деривативов на акции Deutsche Bank.

Напомним, Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривны.

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