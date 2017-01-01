НАК назвал сроки рассмотрения всех жалоб Газпрома

Накануне Апелляционный суд округа Свеа отклонил первую жалобу Газпрома в арбитражном споре с Нафтогазом.

Все решения по спору с Газпромом вынесут до конца следующего года facebook.com/andriy.kobolyev

Шведский суд планирует провести слушания по обжалованию Газпромом арбитражного решения Стокгольмского арбитража в в конце зимы и осенью следующего года. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

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В частности, жалоба Газпрома второго и окончательного арбитражного решения арбитража по контракту на куплю-продажу газа с НАК будет рассмотрена в феврале 2020 года, третьего решения по транзитному контракту – осенью того же года.

“Напомню: арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования. Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции и не раньше“, - написал он.

Коболев поблагодарил команды юристов из Gernandt & Danielsson, Wikborg Rein и Нафтогаза, которые работают над делом.

Напомним, Витренко назвал дату перекрытия вентиля Газпромом.



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