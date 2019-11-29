Сын Порошенко купил долю в отцовском банке
Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.
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В финучреждении не указали, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура МИБ. Нет этих данных пока и в системе раскрытия информации НКЦБФР.
По состоянию на начало 2019 года 60% Международного инвестиционного банк контролировал Петр Порошенко, 14,94% - Игорь Кононенко, 9,9% - Олег Гладковский.
Напомним, Roshen открыл новую фабрику под Киевом.
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