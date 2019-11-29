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Сын Порошенко купил долю в отцовском банке

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Кондитерская компания сына Порошенко, которая управляет Roshen, купила долю в Международного инвестиционного банка.
Сын Порошенко стал совладельцем отцовского банка
Сын Порошенко стал совладельцем отцовского банка
facebook.com/oleksiy.poroshenko

Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В финучреждении не указали, какую именно долю купила компания и каким образом изменилась структура МИБ. Нет этих данных пока и в системе раскрытия информации НКЦБФР.

По состоянию на начало 2019 года 60% Международного инвестиционного банк контролировал Петр Порошенко, 14,94% - Игорь Кононенко, 9,9% - Олег Гладковский.

Напомним, Roshen открыл новую фабрику под Киевом.

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Теги: банки, банк, Порошенко, Roshen, Петр Порошенко, Алексей Порошенко
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гость  (аноним)  29.11.2019, 12:16
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Старая новость,повторяетесь...
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