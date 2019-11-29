Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС на уровне естественных фоновых значений.

На Южно-Украинской АЭС работают все три энергоблока Энергоатом

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта. Об этом сообщает Энергоатом в пятницу, 29 ноября.

“В 01:36 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Проводится набор мощности“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме. Читай также: В Украине планируют модернизировать все АЭС Радиационный фон на промышленной площадке атомной станции находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 29 ноября составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Напомним, Кабмин уволил президента Энергоатома.



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