Транзит газа: Нафтогаз обратился в суд Латвии

Нафтогаз подал ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с Газпромом. Об этом говорится в отчете российского холдинга.

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