Транзит газа: Нафтогаз обратился в суд Латвии
Украинская компания просит латвийский суд признать решение арбитража для выполнения его на территории страны.
Нафтогаз подал ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с Газпромом. Об этом говорится в отчете российского холдинга.
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Как говорится в отчете, заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО Газпром изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.
Напомним, Россия и Украина провели газовые переговоры в Вене.
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