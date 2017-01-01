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Выручка Газпрома от продажи газа в Европу резко упала

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Прибыль российской компании упала из-за падения объема поставок и снижения средних цен на газ.
Газпром недополучил миллиарды на поставках газа
Газпром недополучил миллиарды на поставках газа
depositphotos.com

За девять месяцев 2019 года чистая выручка российского Газпрома от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья упала на 242 миллиарда рублей (12%). Об этом говорится в отчете компании.

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Причиной такого результата названы падение на 8% объема поставок, а также снижение средних цен на газ на 5% в рублевом выражении и на 10% - в долларовом.

Потери на европейском рынке привели к снижению всей чистой выручки от продажи газа на 8%. При этом на рынке стран постсоветского пространства и внутреннем выручка Газпрома выросла на 6% и 5% соответственно. По большей части это связано с увеличением средних цен как в рублях, так и в долларах.

В целом, прибыль от продаж Газпрома сократилась на 29% (973 миллиарда против 1,39 триллиона рублей), но за счет снижения финансовых расходов компании удалось увеличить чистую прибыль на 4%.

Напомним, НАК назвал сроки рассмотрения всех жалоб Газпрома.

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Теги: Европа, газ, Газпром, прибыль
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