В Укргаздобыче заявили об обысках

Правоохранители в ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, утверждают в компании.

В компании Укргаздобыча в пятницу, 29 ноября, заявили об обысках сотрудниками полиции и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании утверждают, что правоохранители не имели разрешения на изъятие компьютерной техники, но во время обыска забрали ее.

“Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию“, - говорится в сообщении.

Полиция и СБУ о причине обысков не сообщают.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.



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