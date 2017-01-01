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В Укргаздобыче заявили об обысках

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Правоохранители в ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, утверждают в компании.
Правоохранители обыски не комментируют
Правоохранители обыски не комментируют
facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

В компании Укргаздобыча в пятницу, 29 ноября, заявили об обысках сотрудниками полиции и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании утверждают, что правоохранители не имели разрешения на изъятие компьютерной техники, но во время обыска забрали ее. 

“Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию“, - говорится в сообщении. 

Полиция и СБУ о причине обысков не сообщают.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

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Теги: СБУ, полиция, обыск, Укргаздобыча
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