В Укргаздобыче заявили об обысках
Правоохранители в ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, утверждают в компании.
В компании Укргаздобыча в пятницу, 29 ноября, заявили об обысках сотрудниками полиции и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании утверждают, что правоохранители не имели разрешения на изъятие компьютерной техники, но во время обыска забрали ее.
“Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию“, - говорится в сообщении.
Полиция и СБУ о причине обысков не сообщают.
Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.
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