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Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

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Бывшего главу правления Дениса Мальцева объявили в розыск. Также НАБУ разыскивает экс-главу набсовета Наталью Василюк.
Также НАБУ разыскивает экс-главу набсовета Наталью Василюк
Также НАБУ разыскивает экс-главу набсовета Наталью Василюк
Пресс-служба VAB Банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на учет Министерства внутренних дел.

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По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

Ранее владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск. Также НАБУ заочно сообщили о подозрении Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка Денису Мальцеву. Они находятся за границе, место пребывания не установлено.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

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Теги: банки, МВД, уголовное дело, розыск, Vab Банк, уголовное производство
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