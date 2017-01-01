Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2

Ранее в правительстве России допустили, что Северный поток-2 заработает не ранее середины 2020 года.

Дата запуска газопровода Северный поток-2 пока неизвестна. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил представитель Газпрома Алексей Мирошниченко, пишет ТАСС.

“Сейчас уже фактически зима, и очень многое зависит от погоды. Поэтому компания Nord Stream 2 совместно со специалистами из Газпрома работает над различными вариантами сроков ввода“, - сказал он.

При этом Мирошниченко отметил, что объемы прокачки газа по газопроводу будут зависеть от множества обстоятельств и не только от даты ввода.

“Ключевым будет спрос на российский газ на европейском газовом рынке в вне зависимости от достижения или недостижения договоренности по транзиту российского газа по территории Украины“, - добавил представитель компании.

Отмечается, что на сегодняшний день Северный поток-2 построен более чем на 80%.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Северный поток-2 заработает не ранее середины 2020 года.

Напомним, Nord Stream-2 начал арбитраж против Евросоюза.

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