В Украине сменят руководство энергопредприятий

По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности их руководства, объяснил Алексей Оржель.

Правительство Украины планирует сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго, и обновить их наблюдательные советы. Об этом сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, сообщает РБК-Украина в понедельник, 2 декабря.

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По его словам, принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий после увольнения главы Энергоатома Юрия Недашковского.

“Мы прекратили полномочия главы НАК Энергоатома. Это большое кадровое решение. Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании. Такое решение относительно перегрузки наблюдательных советов и по перегрузке руководителей стратегических предприятий принято политически. По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности, информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях“, – рассказал Оржель.

Отвечая на вопрос журналистов, Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей Нафтогаза и Укрэнерго.

Напомним, Украина может возобновить поставки газа из РФ.



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