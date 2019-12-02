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В Украине сменят руководство энергопредприятий

Комментариев: 4
По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности их руководства, объяснил Алексей Оржель.
Алексей Оржель утверждает, что политическое решение уже принято
Алексей Оржель утверждает, что политическое решение уже принято
Минэнерго Украины

Правительство Украины планирует сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго, и обновить их наблюдательные советы. Об этом сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, сообщает РБК-Украина в понедельник, 2 декабря.

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По его словам, принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий после увольнения главы Энергоатома Юрия Недашковского.

“Мы прекратили полномочия главы НАК Энергоатома. Это большое кадровое решение. Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании. Такое решение относительно перегрузки наблюдательных советов и по перегрузке руководителей стратегических предприятий принято политически. По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности, информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях“, – рассказал Оржель.

Отвечая на вопрос журналистов, Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей Нафтогаза и Укрэнерго.

Напомним, Украина может возобновить поставки газа из РФ.

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Теги: энергетика, Нафтогаз, отставка, Энергоатом, Укрэнерго, Минэнерго, Алексей Оржель
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
БМ все чаще делает уклон на кацапские новости, вместо того, чтобы послать этих выблядков накуй!
Сделайте лучше цикл статей о подготовке гражданского населения к действиям в условиях войны с московитами. Курс диверсанта. Взрывное дело и т.д. Это куда полезнее
Іван-Сірко    02.12.2019, 16:50
Оценка:  0
Іван-Сірко
Значит уже официально весь энергетический комплекс передают хозяину Коломойскому.
Іван-Сірко    02.12.2019, 16:49
Оценка:  0
Іван-Сірко
Энергобанда будет воровать исходя из "позиции " нужды
гость  (аноним)  02.12.2019, 16:32
Оценка:  +1
гость
Зендеркоманда продолжает отжимать себе лакомые куски
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