Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому

Он напомнил, что по этим решениям Газпрому предстоит заплатить около 3 млрд. долл.

“Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к взысканию активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали“, - написал Витренко.