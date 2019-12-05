Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому
Решение суда Амстердама по принудительному взысканию долга Газпрома ожидается 25 февраля 2020 года.
В Амстердаме закончились судебные слушания о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по иску Нафтогаза к Газпрому. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
Он напомнил, что по этим решениям Газпрому предстоит заплатить около 3 млрд. долл.
“Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к взысканию активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали“, - написал Витренко.
Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.
Напомним, Россия жалуется, что Украина установила очень высокие тарифы на транзит газа.
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