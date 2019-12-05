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Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому

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Решение суда Амстердама по принудительному взысканию долга Газпрома ожидается 25 февраля 2020 года.
Суд вынесет решение в течение трех месяцев
Суд вынесет решение в течение трех месяцев
depositphotos.com
В Амстердаме закончились судебные слушания о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по иску Нафтогаза к Газпрому. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
 
Он напомнил, что по этим решениям Газпрому предстоит заплатить около 3 млрд. долл.
 
“Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к взысканию активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали“, - написал Витренко.
 
Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.

Напомним, Россия жалуется, что Украина установила очень высокие тарифы на транзит газа.

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Теги: газ, суд, Газпром, Нафтогаз, Витренко, долги, Амстердам, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
nelci    05.12.2019, 11:04
Оценка:  -1
nelci
Очень своевременное решение по суду, в деле подписания, но теперь скорее не подписания, нового газового соглашения...
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