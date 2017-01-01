Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Добыча газа в Украине замедляется

Комментариев: 0
Несмотря на заявленные планы о наращивании собственной добычи газа, ее уровень ниже, чем в прошлом году.
Рост добычи газа "тормозит" государственная Укргаздобыча
Рост добычи газа "тормозит" государственная Укргаздобыча
Укргазвидобування/Facebook

За 11 месяцев 2019 года добыча газа в Украине снизилась на 1,1% (на 210,3 млн куб. м) – до 18 млрд 851,4 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Читай также: Нацбанк объяснил, почему дорожает газ

Так, Укргаздобыча добыла за этот период 13 млрд 613,7 млн куб. м (-3,2%), Укрнафта – 1 млрд 58,9 млн куб. м (+7,8%), другие компании – 4 млрд 178,8 млн куб. м (+4%).

В частности, в ноябре добыча газа составила 1 млрд 678,3 млн куб. м (-4,8%).

Стоит отметить, что за десять месяцев текущего года добыча газа в Украине сократилась на 0,4%.

Напомним, в Нафтогазе разъяснили условия для транзита газа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, газ, добыча газа, Укртрансгаз, Укргаздобыча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь