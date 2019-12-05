В Нафтогазе разъяснили условия для транзита газа

Европейский метод расчета позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и РФ, сообщил Юрий Витренко.

Нафтогаз внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России. Об этом сообщил

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исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, такой метод позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и РФ.

“По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным“, - написал Витренко.

Также глава Нафтогаза сообщил, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую к регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома.

Напомним, Нафтогаз назвал сроки взыскания долгов с Газпрома.



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