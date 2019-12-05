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В Нафтогазе разъяснили условия для транзита газа

Комментариев: 2
Европейский метод расчета позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и РФ, сообщил Юрий Витренко.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com/yuriy.vitrenko

Нафтогаз внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из России. Об этом сообщил

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исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, такой метод позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и РФ.

“По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным“, - написал Витренко.

Также глава Нафтогаза сообщил, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую к регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для Газпрома.

Напомним, Нафтогаз назвал сроки взыскания долгов с Газпрома.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, транзит, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Комментариев (2)
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mirbigstar    05.12.2019, 11:07
Оценка:  -1
mirbigstar
Интересно,это кому разъяснили?Сами себе?Если России это будет не выгодно,то ничего не получится,-ни газа не будет,ни транзита.
Noblesse_obliger    05.12.2019, 11:08
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Алень,это срасии очень выгодно,иначе ей полная жопа!!!
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