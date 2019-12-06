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Коболев прогнозирует рост цен на газ без транзита

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После прекращения транзита газа через Украину цены в Европе могут резко вырасти, считает глава Нафтогаза.
Газ подорожает, если Россия прекратит транзит, уверен Коболев
Газ подорожает, если Россия прекратит транзит, уверен Коболев
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Цены на газ могут подскочить в случае остановки транзита Россией с нового года. Об этом сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью LIGA.net, опубликованном в четверг, 5 декабря.

Он назвал вопрос стоимости газа гипотетическим, но привел пример аналогичного случая в 2018 году.

“Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда Газпром отказался поставлять предоплаченный газ, цена выросла на 80% за несколько часов. Рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены в Украине“, - сказал он.

Полное прекращение транзита газа по территории Украины является негативным сценарием, отметил глава НАК.

“Есть вариант и негативный, когда, невзирая на коммерческую целесообразность и логику рынка, Газпром такой контракт не подпишет. В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе Газпромом и другими российскими компаниями огромные запасы газа. Эти запасы в случае кризиса вырастут в цене, на чем эти компании смогут прилично заработать“, - сказал он.

По его словам, промежуточный сценарий следующий: через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю Газпрома на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите.

“Последний сценарий, по нашему мнению, самый вероятный“, - добавил Коболев.

Напомним, стало известно, что Украина примет газом часть долга от Газпрома.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, транзит газа, цена на газ, Андрей Коболев, газовая война
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Комментариев (2)
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caze22    06.12.2019, 11:17
Оценка:  -1
caze22
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Путин_xyйло    06.12.2019, 10:46
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Надо же как-то руководство кормить, они привыкли к "премиям" им зарплат уже маловато.
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