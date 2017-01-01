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Китайцы решили купить акции украинской биржи ПФТС

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Bohai Commodity Exchange уже владеет в Украине банком и не впервые интересуется украинскими биржами.
В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР
В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР
stockworld.com.ua

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (ВОСЕ) хочет купить 49,9% (15,9 тыс.) акций украинской Фондовой биржи ПФТС. Об этом говорится в сообщении биржи в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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В декабре прошлого года Антимонопольный комитет разрешил BOCE войти в капитал ПФТС. Тогда сообщалось, что китайцы могут купить более 25% акций биржи.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке.

Bohai Commodity - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета Тяньцзиня, КНР.

В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР.

Напомним, дефолт компаний Китая на $17 миллиардов бьет рекорды.

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Теги: Украина, Китай, ПФТС, Украинская биржа, биржа, китайцы
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