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Саудовская компания провела самое крупное в истории размещение акций

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Saudi Aramco разместила акций на рекордные 25,6 млрд долларов. Вся компания оценена в $1,7 трлн.
Saudi Aramco - самая дорогая публичная компания мира
Saudi Aramco - самая дорогая публичная компания мира
saudiaramco.com

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.

Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций. Из них – две трети пришлись на институциональных инвесторов, а остальные на розничных.

Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, а в случае реализации полного опциона, стоимость размещения будет $29,4 млрд.

До этого рекорд первичного размещения акций принадлежал китайской интернет-компании Alibaba. В 2014 году IPO принесло $25 млрд.

Власти страны одобрили IPO Saudi Aramco в начале ноября, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

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Чтобы сделать компанию привлекательнее для инвесторов, Saudi Aramco планирует выплатить в следующем году 75 миллиардов долларов в качестве дивидендов, что даст им доходность в 3,75 процента. Кроме того, дивиденды не будут опускаться до 2024 года вне зависимости от цены на нефть.

Саудовская Аравия рассматривает IPO Saudi Aramco как ключевой этап в планах наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики.

Напомним, китайцы решили купить акции украинской биржи ПФТС.

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Теги: IPO, нефть, Саудовская Аравия, акции, акции компании
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