Польские газовики помогут с добычей украинским

Украинская и польская компании намерены исследовать территории в районе месторождения Пшемысль.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG и компания Энергетические ресурсы Украины договорились о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов в Украине. Подписание соглашения состоялось в понедельник, 9 декабря, в Варшаве, сообщает ТАСС.

“Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG“, - сказал руководящий партнер компании Энергетические ресурсы Украины Дейл Перри.

По словам глава правления PGNiG Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения Пшемысль. Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне.

“Мы уверены, что газ там есть“, - констатировал Возняк.

Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.

Читай также: Добыча газа в Украине замедляется

В настоящее время на месторождении Пшемысль PGNiG добывает около 0,5 млрд кубометров газа в год. В 1971 году объемы добычи составляли 3,7 млрд кубометров. Из месторождения уже извлечено 65 млрд кубометров газа, считается, доступными для добычи осталось около 20 млрд кубометров.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о сценариях развития ситуации с транзитом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram