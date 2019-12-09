Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польские газовики помогут с добычей украинским

Комментариев: 1
Украинская и польская компании намерены исследовать территории в районе месторождения Пшемысль.
Поляки хотят добывать газ в Украине
Поляки хотят добывать газ в Украине
depositphotos.com

Польский нефтегазовый концерн PGNiG и компания Энергетические ресурсы Украины договорились о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов в Украине. Подписание соглашения состоялось в понедельник, 9 декабря, в Варшаве, сообщает ТАСС.

“Это важный шаг для Украины, для нас, и для PGNiG“, - сказал руководящий партнер компании Энергетические ресурсы Украины Дейл Перри.

По словам глава правления PGNiG Петра Возняка, соглашение касается разработки в районе месторождения Пшемысль. Это одно из старейших месторождений в Польше. Оно исчерпано на 80%. Сейчас польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне.

“Мы уверены, что газ там есть“, - констатировал Возняк.

Он добавил, что соглашение открывает новые возможности для поставок газа через границу, учитывая тот факт, что истекает соглашение между Украиной и Россией на транзит газа и освобождаются транспортные мощности газопровода.

Читай также: Добыча газа в Украине замедляется

В настоящее время на месторождении Пшемысль PGNiG добывает около 0,5 млрд кубометров газа в год. В 1971 году объемы добычи составляли 3,7 млрд кубометров. Из месторождения уже извлечено 65 млрд кубометров газа, считается, доступными для добычи осталось около 20 млрд кубометров.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о сценариях развития ситуации с транзитом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, газ, Польша, добыча газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.12.2019, 16:57
Оценка:  0
гость
Недавно узнала, что во времена ублюдочного совка, до строительства газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, столица Орды потребляла украинский газ, как и остальная европейская часть московии. И на экспорт гнали тоже украинский! Мрази московитские
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь