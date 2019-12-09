Глава Совета НБУ обвинил правление банка в преступлениях

Правление Нацбанка получило безграничные полномочия по закону 2015 года, сообщил Богдан Данилишин.

Правление Нацбанка нарушает Конституцию Украины и принимает решения, которые приводят к крайне негативным последствиям. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

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Как отметил Данилишин, правление НБУ получило безграничные полномочия по закону 2015 года.

“Прикрываясь независимостью института, правление принимает никем не контролируемые решения“, - написал.

По его словам, Совет НБУ работает в рамках, отведенных законом, и дает рекомендации, обязательные к исполнению только по ограниченному кругу вопросов.

“Следствием этой бесконтрольности является так называемое “очищение банковской системы“ 2015-2016 гг., которое нанесло ущерб почти 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепление гривны, что прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решение по монетарной политике и учетная ставка, которая базировалась на личных предположениях членов монетарного комитета, пирамида ОВГЗ и др,“, - рассказал он.

Напомним, в НБУ отреагировали на претензии со стороны Совета центробанка.



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