Три топ-менеджера Samsung сели в тюрьму за мошенничество

Менеджеров обвиняли в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности.

Вице-президент Samsung, отвечавший за финансы компании, получил два года тюрьмы depositphotos.com

Три руководителя высшего звена корпорации Samsung Electronics были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 9 декабря.

Читай также: IKEA перенесла открытие магазина в Киеве

Так, по решению суда Центрального административного округа Сеула вице-президент Samsung Electronics, отвечавший за финансовые средства компании, получил два года тюремного заключения. Двое других подсудимых вице-президента были приговорены к полутора годам лишения свободы.

В частности, они обвинялись в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности корпорации.

Прокуратура Южной Кореи подозревает дочернюю компанию Samsung Electronics – производителя лекарственных препаратов Samsung BioLogics – в искусственном наращивании стоимости акций этого предприятия. Так, в надзорном органе полагают, что в 2015 году в результате незаконного изменения формулы расчета стоимости акций в совместной американо-южнокорейской компании Bioepis капитализация Samsung BioLogics резко возросла – на 4,5 трлн южнокорейских вон ($3,78 млрд).

Напомним, в ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram