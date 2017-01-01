Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Три топ-менеджера Samsung сели в тюрьму за мошенничество

Комментариев: 0
Менеджеров обвиняли в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности.
Вице-президент Samsung, отвечавший за финансы компании, получил два года тюрьмы
Вице-президент Samsung, отвечавший за финансы компании, получил два года тюрьмы
depositphotos.com

Три руководителя высшего звена корпорации Samsung Electronics были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 9 декабря.

Читай также: IKEA перенесла открытие магазина в Киеве

Так, по решению суда Центрального административного округа Сеула вице-президент Samsung Electronics, отвечавший за финансовые средства компании, получил два года тюремного заключения. Двое других подсудимых вице-президента были приговорены к полутора годам лишения свободы.

В частности, они обвинялись в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности корпорации.

Прокуратура Южной Кореи подозревает дочернюю компанию Samsung Electronics – производителя лекарственных препаратов Samsung BioLogics – в искусственном наращивании стоимости акций этого предприятия. Так, в надзорном органе полагают, что в 2015 году в результате незаконного изменения формулы расчета стоимости акций в совместной американо-южнокорейской компании Bioepis капитализация Samsung BioLogics резко возросла – на 4,5 трлн южнокорейских вон ($3,78 млрд).

Напомним, в ЕС запретили хождение криптовалюты Facebook Libra.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Южная Корея, суд, тюрьма, Samsung, документ, мошенничество, документы, мошенники, подделки, приговор, корпорации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь