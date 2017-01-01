В Украине будут перерабатывать отходы добычи газа

Пилотный проект могут запустить в течение ближайших месяцев. Инициатива направлена на улучшение экологической ситуации при добыче.

Нафтогаз совместно с финской компанией Lamor планируют начать утилизировать буровые отходы. План нацелен на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду при добыче газа. Об этом сообщает пресс-служба НАК в понедельник, 9 декабря.

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Пилотный проект предусматривает переработку 20 тыс. куб. м бурового шлама с применением как физико-химической, так и биологической очистки с помощью метода обратного осмоса.

Целью такой переработки является обезвреживание вредных веществ, которые находятся в составе шлама, а также полная очистка воды.

Соглашение о сотрудничестве может быть заключено уже в первом квартале 2020 года.

Напомним, президент подписал закон для анбандлинга Нафтогаза.



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