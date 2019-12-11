Коболев: У Газпрома еще есть козыри в спорах с НАК
Накануне в Париже вопрос о новом контракте на транзит газа между Украиной И Россией обсудили президенты стран.
У Газпрома еще есть козыри в спорах с Нафтогазом. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.
“Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение “с той стороны“, - прокомментировал он на материал одного из российских СМИ.
“У наших оппонентов еще несколько нестандартных “козырей“. Поэтому праздновать победу точно рано“, - добавил он.
При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает “козырями“.
Напомним, ранее сообщалось, что Газпром планирует переговоры с Украиной в двухстороннем формате.
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