Коболев: У Газпрома еще есть козыри в спорах с НАК

Накануне в Париже вопрос о новом контракте на транзит газа между Украиной И Россией обсудили президенты стран.

У Газпрома еще есть козыри в спорах с Нафтогазом. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.

“Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение “с той стороны“, - прокомментировал он на материал одного из российских СМИ. “У наших оппонентов еще несколько нестандартных “козырей“. Поэтому праздновать победу точно рано“, - добавил он.

При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает “козырями“.

Напомним, ранее сообщалось, что Газпром планирует переговоры с Украиной в двухстороннем формате.



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