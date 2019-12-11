Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев: У Газпрома еще есть козыри в спорах с НАК

Комментариев: 2
Накануне в Париже вопрос о новом контракте на транзит газа между Украиной И Россией обсудили президенты стран.
Праздновать победу над Газпромом рано, признал Коболев
Праздновать победу над Газпромом рано, признал Коболев
facebook.com

У Газпрома еще есть козыри в спорах с Нафтогазом. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.

“Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение “с той стороны“, - прокомментировал он на материал одного из российских СМИ. 

“У наших оппонентов еще несколько нестандартных “козырей“. Поэтому праздновать победу точно рано“, - добавил он. 

При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает “козырями“.

Напомним, ранее сообщалось, что Газпром планирует переговоры с Украиной в двухстороннем формате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, транзит газа, газовые переговоры, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    11.12.2019, 11:17
Оценка:  -2
fkrfyfan
Но премии выписовать пора
Michael2811    11.12.2019, 10:46
Оценка:  0
Michael2811
У Газпрома Один не битый козырь-- ГАЗ !!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь