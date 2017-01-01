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Кабмин разрешил частичную приватизацию госбанка

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Международная финансовая корпорация выделит Укргазбанку кредит на 30 миллионов евро, который могут конвертировать в 20% акций банка.
В Украине давно планируют частичную приватизацию госбанков
В Украине давно планируют частичную приватизацию госбанков
ukrgasbank.com

Правительство Украины согласовало подписание сделки с предоставлением Международной финансовой корпорацией кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей частичной приватизации. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

“Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией Акционерный банк Укргазбанк с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу“, - говорится в распоряжении.

В то же время условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении отсутствуют.

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Среди договоров, которые подпишет министр финансов Оксана Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Минфину также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Напомним, появился график работы банков на новогодние праздники.

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Теги: приватизация, Кабмин Украины, займ, Укргазбанк
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