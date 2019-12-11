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Кабмин принял решение по 14 комплексам Зерновой корпорации

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Правительство вернуло в государственную собственность имущественные комплексы ГПКЗУ, незаконно приватизированные ранее, отметил премьер Гончарук.
Алексей Гончарук рассказал, что ждет имущественные комплексы ГПЗКУ
Алексей Гончарук рассказал, что ждет имущественные комплексы ГПЗКУ
Пресс-служба Кабмина

Кабинет министров вернул в госсобственность 14 имущественных комплексов ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства в среду, 11 декабря.

“Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов ГПКЗУ, незаконно приватизированных ранее. Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд“, – написал Гончарук в своем канале в Telegram.

По словам премьер-министра, дальнейшая судьба комплексов должна решиться по общим правилам реформы управления госимуществом.

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.

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Теги: Кабмин Украины, имущество, правительство, зерно, аграрный сектор, Алексей Гончарук
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гость  (аноним)  11.12.2019, 15:46
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Мой отец пьяный пришёл в школу забрать меня и дико напердел в классе. Все ржали и отец ржал как дебил,но мне было не до смеха.потом спрашивал при всех есть ли ебабельные училки.а при выходе из класса смачно плюнул на стену. Стыдно идти завтра в школу
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