Кабмин принял решение по 14 комплексам Зерновой корпорации
Кабинет министров вернул в госсобственность 14 имущественных комплексов ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства в среду, 11 декабря.
“Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов ГПКЗУ, незаконно приватизированных ранее. Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд“, – написал Гончарук в своем канале в Telegram.
По словам премьер-министра, дальнейшая судьба комплексов должна решиться по общим правилам реформы управления госимуществом.
Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.
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