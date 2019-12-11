Кабмин принял решение по 14 комплексам Зерновой корпорации

Правительство вернуло в государственную собственность имущественные комплексы ГПКЗУ, незаконно приватизированные ранее, отметил премьер Гончарук.

Кабинет министров вернул в госсобственность 14 имущественных комплексов ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства в среду, 11 декабря.

“Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов ГПКЗУ, незаконно приватизированных ранее. Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд“, – написал Гончарук в своем канале в Telegram.

По словам премьер-министра, дальнейшая судьба комплексов должна решиться по общим правилам реформы управления госимуществом.

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.



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