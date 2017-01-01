Крупнейший трейдер возобновил импорт дизтоплива из РФ

“В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, который импортируется по нефтепродуктопроводу ПрикарпатЗападтранс. Первые партии дизельного топлива уже растаможены и отгружаются потребителям в Новоград-Волынском и Смыге“, - говорится в сообщении.