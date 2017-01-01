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Крупнейший трейдер возобновил импорт дизтоплива из РФ

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Крупнейший поставщик дизельного топлива из России остановил поставки в августе из-за спецпошлин.
Доля российского дизтоплива в Украине снова растет
Доля российского дизтоплива в Украине снова растет
depositphotos.com
Крупнейший импортер российского дизтоплива Wexler Group возобновляет поставки из РФ. Об этом сообщается на сайте компании.
 
“В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, который импортируется по нефтепродуктопроводу ПрикарпатЗападтранс. Первые партии дизельного топлива уже растаможены и отгружаются потребителям в Новоград-Волынском и Смыге“, - говорится в сообщении.
 
Как сообщает издание enkorr со ссылкой на трейдеров, декабрьский объем поставок нефтепродуктопроводом ПрикарпатЗападтранс составит от 20 до 30 тысяч тонн.
 

Напомним, в Кабмине заявили, что будут работать над снижением цен на бензин.

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Теги: Россия, топливо, Импорт, дизтопливо, дизель
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