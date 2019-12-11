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Нафтогазу насчитали пеню в 160 миллионов

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В правительстве выписали компании штраф в 163,5 миллионов гривен. Пеня начислена несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.
Нафтогаз получил миллионы пени
Нафтогаз получил миллионы пени
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Кабмин насчитал Нафтогазу пеню за период 2-22 июля этого года в размере 163,5 млн грн. Об этом говорится в расчетах Министерства развития экономики, который обнародовала экспертная организация StateWatch, передает Экономическая правда.

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Пеня начислена несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.

24 апреля 2019 года Кабмин издал распоряжение, которым утвердил распределение чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины за 2018 год и размер годовых дивидендов, направляемых в государственный бюджет в размере 90% чистой прибыли в сумме 12,2 млрд грн.

НАК ежегодно, не позднее 1 июля, должен платить дивиденды в государственный бюджет.

“В этом году Нафтогазом было уплачено часть дивидендов суммой 8,1 млрд грн с нарушением сроков 22 июля. В связи с чем на сумму несвоевременно уплаченных дивидендов была начислена пеня в размере 163,5 млн грн “, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о новом споре с Газпромом.

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Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, Госбюджет, пеня
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