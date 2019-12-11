Нафтогазу насчитали пеню в 160 миллионов
Кабмин насчитал Нафтогазу пеню за период 2-22 июля этого года в размере 163,5 млн грн. Об этом говорится в расчетах Министерства развития экономики, который обнародовала экспертная организация StateWatch, передает Экономическая правда.
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Пеня начислена несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.
24 апреля 2019 года Кабмин издал распоряжение, которым утвердил распределение чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины за 2018 год и размер годовых дивидендов, направляемых в государственный бюджет в размере 90% чистой прибыли в сумме 12,2 млрд грн.
НАК ежегодно, не позднее 1 июля, должен платить дивиденды в государственный бюджет.
“В этом году Нафтогазом было уплачено часть дивидендов суммой 8,1 млрд грн с нарушением сроков 22 июля. В связи с чем на сумму несвоевременно уплаченных дивидендов была начислена пеня в размере 163,5 млн грн “, - говорится в сообщении.
Напомним, в Нафтогазе рассказали о новом споре с Газпромом.
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