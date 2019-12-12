Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%
В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
В прошлом месяце предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы транспорта, что по сравнению с октябрем меньше на 40%, сообщает Укравтопром.
“Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года“, - говорится в сообщении.
Производство автобусов наоборот увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и составило 98 машин.
Читай также: Украинцы стали покупать больше б/у автомобилей
Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил
щЭня вмЭрла, чЭ нИ??? я нЭ як нЭ вразумЭ!!!