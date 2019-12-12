Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%

“Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года“, - говорится в сообщении.