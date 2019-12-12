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Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%

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В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
Производство упало на 40%
Производство упало на 40%
depositphotos.com
В прошлом месяце предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы транспорта, что по сравнению с октябрем меньше на 40%, сообщает Укравтопром.
 
“Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив сборку всего на 2 автомобиля. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года“, - говорится в сообщении.
 
Производство автобусов наоборот увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и составило 98 машин.

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Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

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Теги: автомобили, производство, электромобили, автобуси
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.12.2019, 11:41
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гость
да ответьте уже кто нибудь на просто вопрос -
щЭня вмЭрла, чЭ нИ??? я нЭ як нЭ вразумЭ!!!
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