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Украинские АЗС продолжают снижать цены

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Трейдеры начали снижать цены на бензин и дизтопливо после требования Антимонопольного комитета.
Цены на АЗС снизились на 80 копеек за литр
Цены на АЗС снизились на 80 копеек за литр
depositphotos.com

Крупные сети автозаправок снова снизили цены на бензин и дизельное топливо на 20–30 копеек за литр. Об свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr в четверг, 12 декабря.

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Отмечается, что за неделю стоимость топлива снизилась на 80 копеек за литр.

Так, цены бензина А-92 и ДТ на станциях ОККО и WOG уменьшились до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л.

В сети Glusco топливо подешевело на 20 коп./л, на станциях KLO - на 10-20 коп./л, Shell - на 40-50 коп./л. UPG опустила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

 

Напомним, в Кабмине заявили, что будут работать над снижением цен на бензин.

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Теги: бензин, АЗС, заправка, дизтопливо, дизель
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