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Суд арестовал активы владельца Дельта Банка

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Суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 2 октября 2019 года.
Руководство Дельта Банка подозревают в миллиардных хищениях
Руководство Дельта Банка подозревают в миллиардных хищениях
wikimedia.org

Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 декабря наложил арест на активы, принадлежащие владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ в четверг, 12 декабря.

“Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 2 октября 2019 года по делу №910 / 7338/19 о взыскании с владельца Дельта Банка Лагуна Н. И. вреда, нанесенного банку и его кредиторам в размере 691,298 млн гривен и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания“, – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.

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По другому иску ФГВФЛ (по делу №910 / 7186/19), в котором Лагун выступает ответчиком совместно с семью другими связанными лицами Дельта Банка, Северный апелляционный хозсуд 27 ноября 2019 года подтвердил определение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушения правил объединения исковых требований.

Как говорится в сообщении, в настоящее время ФГВФЛ готовит кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки.

Напомним, опубликован график работы банков на новогодние праздники.

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Теги: банки, банк, арест, активы, Лагун, Фонд госимущества, кредиторы, Дельта банк, Фонд гарантирования вкладов физлиц
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