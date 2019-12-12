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Нафтогаз обещает помочь Молдове с газом

Комментариев: 1
Глава НАК заявил, что Украина полностью готова к зиме даже при условии прекращения транзита из России и поможет с газом Молдове.
В Нафтогазе заявили о рекордных запасах газа
В Нафтогазе заявили о рекордных запасах газа
depositphotos.com

Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах и готова к зиме даже при условии, что Россия прекратит транзит газа в Европу. Об этом в четверг, 12 декабря, написал глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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Он также отметил, что Украина помогает Молдове обеспечить поступление газа.

“Мы провели модернизацию нашей ГТС, чтобы иметь техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. Мы активно помогаем Молдове обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там“, - написал он.

По словам Коболева, Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, имеет контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020, привлекла финансирование, чтобы иметь возможность покупать этот газ, и нашла рыночное решение, чтобы удержать цены для потребителей на 12% ниже, чем год назад, независимо от решения о продлении транзита российского газа.

Напомним, Нафтогазу насчитали пеню в 160 миллионов.

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Теги: газ, Нафтогаз, Молдова, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
mirbigstar    12.12.2019, 18:07
Оценка:  -1
mirbigstar
А г-н Коболев знает,что за базар придется отвечать?
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