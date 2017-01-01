Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене - СМИ
Встреча проходит при участии руководства компаний. Планируется обсудить контракт на транзит газа.
Газпром и Нафтогаз в пятницу, 13 декабря, проводят в Вене переговоры, сообщает ТАСС.
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По данным издания, на встрече присутствует глава Газпрома Алексей Миллер и руководство украинской компании.
Как ожидается, основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года.
Напомним, Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом.
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