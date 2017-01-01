Глава Минфина назвала сроки продажи ПриватБанка

“Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предусматривают вхождение инвесторов в капитал и возврата банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году к нему зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать, надо, чтобы кто-то это покупал “, - сказала Маркарова.