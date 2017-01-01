Глава Минфина назвала сроки продажи ПриватБанка
Власти планируют вернуть в коммерческий сектор все госбанки. Приват рассчитывают продать в течение трех лет.
Национализированный ПриватБанк планируют продать в течение трех лет. Об этом интервью НВ Бизнес рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
“Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предусматривают вхождение инвесторов в капитал и возврата банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году к нему зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать, надо, чтобы кто-то это покупал “, - сказала Маркарова.
Она отметила, что перед продажей ПриватБанка следует получить решение в некоторых актуальных судебных делах.
“Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски“, - пояснила Маркарова.
Напомним, Кабмин разрешил частичную приватизацию госбанка.
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