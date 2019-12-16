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Оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции

Комментариев: 2
Nord Stream 2 попросила разрешения у профильного ведомства Германии на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Значительная часть Северного потока-2 уже построена
Значительная часть Северного потока-2 уже построена
nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб Северного потока-2 в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

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Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ. По данным Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

Запрос компании будет рассмотрен в понедельник, 16 декабря. Дата вынесение решения пока неизвестна.

Северный поток -2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Напомним, Евросоюз продолжил экономические санкции против России.

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Теги: Северный поток, российский газ, газопровод
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.12.2019, 12:47
Оценка:  0
гость
Шо то мне здаецца к февралю трубы в море проложат.А береговая часть в Германии уже проложена ...
гость  (аноним)  16.12.2019, 12:44
Оценка:  -2
гость
Снял телку в клубе,сильно наебeнился,у меня не стоялСосала она сосала у меня от пива газы так и перли и я бзданул.Она сделала вид что не заметила (хотя воняло пиздa как).Еле встал,начал ее ебaть,снова примерно,вообще я пернул с подливой испачкал простынь,заржал как конь и свалил))
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