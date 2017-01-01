В Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу
Строительство колеи европейского стандарта между Львовом и украинско-польской границей будет стоить 900 млн грн ($38 млн). Об этом заявил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью LIGA.net в понедельник, 16 декабря.
“По предварительным оценкам, стоимость проекта около 900 млн грн. Срок реализации - до одного года. Источники финансирования - это основной вопрос, который обсуждается“, - сказал Кравцов.
Он отметил, что профинансировать строительство евроколеи до Львова могут частично за счет УЗ, частично - за счет грантов и кредитов ЕС, а также за средства государственного и местного бюджетов.
“Если сможем объединить эти источники финансирования, то реализовать проект будет абсолютно реально“, - говорит Кравцов.
На этом направлении в компании планируют объединить как пассажирский хаб, так и возможность обслуживания грузовых поездов - прежде всего контейнерных.
Напомним, Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты.
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