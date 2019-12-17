Boeing прекращает производство модели 737 Max
Начиная с января 2020 года, будет временно прекращено производство авиалайнеров Boeing 737 Max. Два самолета этой модели потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии в 2018-2019 годах.
Американская компания Boeing временно прекращает производство самолетов модели 737 Max, поскольку их возвращение к полетам оказалось под вопросом. Руководство концерна в Чикаго сообщило о своем решении в понедельник, 16 декабря.
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С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max.
В апреле Boeing сократил объемы производства с 52 до 42 самолетов в месяц. Тогда глава компании Деннис Мюленбург заявил о намерении сконцентрироваться на обновлении программного обеспечения для Boeing 737 Max, чтобы вернуть эту модель к полетам.
Как уточнили в руководстве концерна, за прошедшее время в ангарах скопились около 400 самолетов, которые нельзя передать заказчикам до тех пор, пока не будет получено разрешение на возобновление их эксплуатации.
Напомним, лоукост Ernest Airlines приостановит полеты в Украину по трем маршрутам.
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