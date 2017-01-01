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Компания из Одессы подделывала туалетную бумагу

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АМКУ направил фирме Елизавета-ОД обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.
Туалетная бумага Опухов одесского производства
Туалетная бумага Опухов одесского производства
Думская

Компания Елизавета-ОД из Одессы использовала обертку для туалетной бумаги Опухоф собственного производства, очень похожую на обертку известной туалетной бумаги Обухов, которую производит Киевский картонно-бумажный комбинат. Об этом сообщило Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета.

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Киевская компания обратилась в АМКУ с заявлением о недобросовестной конкуренции.

“По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината как субъекта хозяйствования“, – говорится в сообщении.

В АМКУ считают, что в действиях ООО Елизавета-ОД есть нарушения, предусмотренные ст.4 закона Украины О защите от недобросовестной конкуренции, а именно неправомерное использование обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.

В итоге АМКУ направили фирме Елизавета-ОД обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

Напомним, известно, какие продукты подделывают чаще всех в Украине.

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Теги: АМКУ, бумага, туалетная бумага, подделки, Антимонопольний комітет
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