Компания из Одессы подделывала туалетную бумагу

АМКУ направил фирме Елизавета-ОД обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

Компания Елизавета-ОД из Одессы использовала обертку для туалетной бумаги Опухоф собственного производства, очень похожую на обертку известной туалетной бумаги Обухов, которую производит Киевский картонно-бумажный комбинат. Об этом сообщило Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета.

Читай также: Из чего делают колбасу и как нас обманывают производители

Киевская компания обратилась в АМКУ с заявлением о недобросовестной конкуренции.

“По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината как субъекта хозяйствования“, – говорится в сообщении.

В АМКУ считают, что в действиях ООО Елизавета-ОД есть нарушения, предусмотренные ст.4 закона Украины О защите от недобросовестной конкуренции, а именно неправомерное использование обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.

В итоге АМКУ направили фирме Елизавета-ОД обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.

Напомним, известно, какие продукты подделывают чаще всех в Украине.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram