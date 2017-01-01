Возвращение Привата Коломойскому невозможно - НБУ

Бывший владелец не может ни полностью, ни частично вернуть себе национализированный банк, уверяют в центробанке.

Коломойский не сможет вернуть себе ПриватБанк, заверили в НБУ depositphotos.com

В украинском законодательстве прописан прямой запрет на возвращение акций национализированного банка бывшим владельцам. Таким образом, возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому является невозможным.

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Об этом сообщил в Facebook начальник управления претензионно-исковой работы Национального банка Виктор Григорчук.

Как известно, 19 декабря Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе ПриватБанка с рынка.

“Императивными нормами предусмотрено, что после национализации банка, государство, как новый владелец, не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка с рынка“, - подчеркнул он.

По словам Григорчука, законодательство защищает права инвесторов, а в случае с ПриватБанком таким инвестором является государство, которое приобрело 100% акций банка у Коломойского в 2016 году.

“Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе ПриватБанк“, - сказал Григорчук.

Напомним, в НБУ сообщили о плане действий, если суд признает национализацию Привата незаконной.



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