ГТС Украины обесценится без российского газа
При отсутствии транзита российского газа стоимость газотранспортной системы Украины не превысит 34 млрд гривен. Об этом заявил в среду, 18 декабря, глава Нафтогаза Андрей Коболев.
“Тут нет цифры в $300 млрд, даже нет цифры в $30 млрд. Тут есть цифра в 34 млрд гривен. Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины“, - заявил он.
При этом глава Нафтогаза считате, что вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая.
“Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января… очень маленькая, но надеемся на лучшее“, - сказал он.
Глава Нафтогаза добавил, что с каждой минутой эта вероятность “приближается к нулю“. Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ “сложно“.
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Кроме того, Коболев сообщил, что нового Оператора ГТС Украины сертифицируют 26 декабря. В этот же день обнародуют тарифы на следующий год.
По его словам, 1 января “должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы Нафтогаз в Министерство финансов под МГУ.
По данным НАК Оператор ГТС Украины начнет работу 1 января 2020 года.
Напомним, Украина и Румыния договорились о поставках газа.
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O-o-oh. Grazie!
Bravissimo! Prima! Сhicly
а через 2 недели когда все протрезвеют уже все забудется
Брависсимо! Надеюсь, начнутся работы по созданию украинского тактического ядерного оружия!
Все компоненты для этого есть
Пошли вы НАКУЙ с этим кацапским говном!
Обесценится, или не обесценится - хватит скулить, суки!