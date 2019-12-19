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ГТС Украины обесценится без российского газа

Комментариев: 9
Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов, говорит глава Нафтогаза. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.
Коболев оценил ГТС Украины в 34 млрд гривен
Коболев оценил ГТС Украины в 34 млрд гривен
depositphotos.com

При отсутствии транзита российского газа стоимость газотранспортной системы Украины не превысит 34 млрд гривен. Об этом заявил в среду, 18 декабря, глава Нафтогаза Андрей Коболев.

“Тут нет цифры в $300 млрд, даже нет цифры в $30 млрд. Тут есть цифра в 34 млрд гривен. Эта цифра отображает более или менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ей не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины“, - заявил он.

При этом глава Нафтогаза считате, что вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая. 

“Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января… очень маленькая, но надеемся на лучшее“, - сказал он.

Глава Нафтогаза добавил, что с каждой минутой эта вероятность “приближается к нулю“. Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с РФ “сложно“.

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Кроме того, Коболев сообщил, что нового Оператора ГТС Украины сертифицируют 26 декабря. В этот же день обнародуют тарифы на следующий год.

По его словам, 1 января “должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы Нафтогаз в Министерство финансов под МГУ.

По данным НАК Оператор ГТС Украины начнет работу 1 января 2020 года.

Напомним, Украина и Румыния договорились о поставках газа.

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Теги: газ, ГТС, Нафтогаз, газотранспортная система, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 11:33
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.12.2019, 11:26

O-o-oh. Grazie!
Bravissimo! Prima! Сhicly
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:26
Оценка:  0
гость
Wadded fagot VShIVANKA - after the new year, the Armed Forces of Ukraine will take Donetsk, and then to Moscow. Rub your ass with petroleum jelly.
Via_dolorosa    19.12.2019, 11:26
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Пусть переживают те кто с этой трубы деньги себе на карман набивает. Можно подумать обычным гражн. что-то с этого перепадает. Это как ватники радуются этим потокам не понимая что им от этого зарплату никто не поднимет, а с этого жить будут только олигархи.
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:23
Оценка:  0
гость
всё идет к тому, что контракт подпишут 31 числа, пока весь народ будет пьяненьким под ёлочкой валяться, а на нациков которые выйдут помайданить всем будет пох...
а через 2 недели когда все протрезвеют уже все забудется
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:22
Оценка:  0
гость
11-10 - даунецкий дрищ, шож ты так, кацапам очко вылизываешь, хорошо платят?
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:10
Оценка:  +1
гость
Майдаунам поxyй, главное сеакатт
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:05
Оценка:  -2
гость
Намедни, наши американские братья выделили на оборонку Украины около 700 млн зелени!
Брависсимо! Надеюсь, начнутся работы по созданию украинского тактического ядерного оружия!
Все компоненты для этого есть
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:00
Оценка:  -1
гость
КобЕлеву понравилось сидеть на потоках?
Пошли вы НАКУЙ с этим кацапским говном!
Обесценится, или не обесценится - хватит скулить, суки!
Boxerogos    19.12.2019, 10:58
Оценка:  0
Boxerogos
Та ты шо! Не может быть!))))))))))))))
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