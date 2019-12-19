Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев рассказал о потерях Нафтогаза из-за отделения ГТС

Комментариев: 2
Окончательное решение о сертификации нового оператора газотранспортной системы ожидается 26 декабря.
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
facebook.com
В следующем году Нафтогаз потеряет 13 миллиардов гривен чистой прибыли из-за отделения газотранспортной системы (анбандлинга).Об этом в среду, 18 декабря, заявил глава правления компании Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.
 
“Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК Нафтогаз Украины при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно “минус“ 13 миллиардов гривен чистой прибыли следующего года“, – отметил Коболев во время отчета по реализации плана отделения ГТС.
 
При этом, по его словам, несмотря на непосредственный негативный финансовый эффект от анбандлинга, “группа Нафтогаз должна продемонстрировать прибыльную деятельность“ в 2019 году.

Читай также: Вероятность подписания газового контракта сегодня равна нулю — Нафтогаз

Окончательное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о сертификации нового оператора ГТС Украины ожидается 26 декабря.

Коболев указал, что подземные хранилища газа и соответствующий бизнес в ближайшем будущем будут оставаться в группе Нафтогаза, так как одним из условий появления потенциального нового оператора хранилищ должно быть наличие у него минимум пяти миллиардов куб. м природного газа.

Также глава компании обратил внимание, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, Приват, УкрГазЭнерго, остаются в старой структуре. Новый оператор ГТС будет “чистой“ компанией,.
 

Напомним, украинцы существенно меньше заплатят за газ в декабре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ГТС, Нафтогаз, прибыль, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:31
Оценка:  0
гость
When you Judas of Ukraine get drunk?
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:25
Оценка:  0
гость
Что, мало накрал? Тяжко от газпромовской сиськи оторваться?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь