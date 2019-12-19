Коболев рассказал о потерях Нафтогаза из-за отделения ГТС

“Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК Нафтогаз Украины при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно “минус“ 13 миллиардов гривен чистой прибыли следующего года“, – отметил Коболев во время отчета по реализации плана отделения ГТС.

При этом, по его словам, несмотря на непосредственный негативный финансовый эффект от анбандлинга, “группа Нафтогаз должна продемонстрировать прибыльную деятельность“ в 2019 году.

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Окончательное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о сертификации нового оператора ГТС Украины ожидается 26 декабря.