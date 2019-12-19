Коболев рассказал о потерях Нафтогаза из-за отделения ГТС
Окончательное решение о сертификации нового оператора газотранспортной системы ожидается 26 декабря.
В следующем году Нафтогаз потеряет 13 миллиардов гривен чистой прибыли из-за отделения газотранспортной системы (анбандлинга).Об этом в среду, 18 декабря, заявил глава правления компании Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.
“Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК Нафтогаз Украины при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно “минус“ 13 миллиардов гривен чистой прибыли следующего года“, – отметил Коболев во время отчета по реализации плана отделения ГТС.
При этом, по его словам, несмотря на непосредственный негативный финансовый эффект от анбандлинга, “группа Нафтогаз должна продемонстрировать прибыльную деятельность“ в 2019 году.
Читай также: Вероятность подписания газового контракта сегодня равна нулю — Нафтогаз
Окончательное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о сертификации нового оператора ГТС Украины ожидается 26 декабря.
Коболев указал, что подземные хранилища газа и соответствующий бизнес в ближайшем будущем будут оставаться в группе Нафтогаза, так как одним из условий появления потенциального нового оператора хранилищ должно быть наличие у него минимум пяти миллиардов куб. м природного газа.
Также глава компании обратил внимание, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, Приват, УкрГазЭнерго, остаются в старой структуре. Новый оператор ГТС будет “чистой“ компанией,.
Напомним, украинцы существенно меньше заплатят за газ в декабре.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил