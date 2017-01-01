СМИ узнали, как Газпром может вернуть долг НАК

Сегодня в Берлине проходит новый раунд переговоров по газу, на которых могут обсудить вопрос долга по решению арбитража.

Газпром готов компенсировать Нафтогазу $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в результате принудительного взыскания арестованных активов компании. Об этом в четверг, 19 декабря, пишут Українські новини.

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Такой вариант будет обсуждаться на сегодняшних переговорах в Берлине.

“Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать“, - отмечает издание.

По информации УН, на сегодняшний день российская сторона все-таки согласилась вернуть $3 млрд, но при этом не будет признавать это решение. Однако, по информации источников агентства, российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, а просто не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов.

При этом отмечается, что российская сторона хочет в этом случае, чтобы Украина отказалась и от иска на $12 млрд за компенсацию потерь на случай прекращения транзита. Украинская сторона готова его откорректировать или отказаться, но лишь в случае подходящего срока нового контракта и экономически приемлемого тарифа.

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Что касается транзита, то, по информации издания, исходя из сегодняшней позиции сторон, он не прекратится с началом 2020 года. Правда, с 1 января нового контракта не будет хотя бы потому, что руководство нового оператора ГТС физически не успеет провести переход с действующего на новый контракт.

С 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано два варианта: продление на некоторое время действующего контракта или работа по своп-контрактам.

Условия долгосрочного контракта также пока окончательно не согласованы, однако стороны постепенно идут на уступки. Если изначально российская сторона предлагала годовой контракт на 30 млрд кубометров, а украинская 10-летний на минимум 60 млрд кубов, то сейчас рамки по срокам несколько сузились - до трех и пяти лет, а объемы практически не изменились - 40 (из которых 30 млрд гарантированных) и 60 млрд кубометров соответственно. Тариф транзита будет зависеть от срока контракта и объемов прокачки газа. От тарифа будет зависеть и изменение или полный отказ от иска на $12 мдрд. Правда, по информации источников, в Газпроме пока категорически против того, чтоб тариф на транзит был выше действующего.

Также неясно, какими могут быть условия контракта по закупке газа напрямую у Газпрома.

Напомним, Коболев рассказал о потерях Нафтогаза из-за отделения ГТС.



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