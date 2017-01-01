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Украина и Словакия согласовали условия работы аэропорта Ужгород

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Украинская сторона обещает как можно скорее обеспечить согласования сделки, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.
Переговоры между делегациями Украины и Словакии проходили на протяжении двух дней
Переговоры между делегациями Украины и Словакии проходили на протяжении двух дней
Министерство инфраструктуры

Украина и Словакия в ходе двусторонних переговоров согласовали содержание соглашения об определении условий использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту Ужгород. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в четверг, 19 декабря.

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Отмечается, что на протяжении 17-18 декабря между делегациями Украины и Словакии проходили переговоры относительно возобновления работы аэропорту Ужгород. Стороны обсуждали соглашение об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словакии.

“Стороны постатейно обсудили положения соглашения, и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения“, – говорится в сообщении.

В дальнейшем документ будет согласован в соответствии внутригосударственных процедур. Украинская сторона обещает как можно скорее обеспечить согласования сделки, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.

Напомним, обменник в аэропорту “Борисполь“ скупает доллар по 19,3 грн.

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Теги: аэропорт, Словакия, Ужгород, Авиарейсы, Мининфраструктуры
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