Топ-чиновники НБУ устроили перепалку в соцсети

Правление НБУ и совет Нацбанка обменялись обвинениями в адрес друг друга, напомнив о криминале.

Нацбанк Украины обвинил отдельных членов совета НБУ в политической мотивированности, а глава совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.

Так, пресс-служба НБУ опбуликувала в Facebook заявление центробанка, в котором задала вопрос, почему:

выводы совета НБУ не отвечают стратегическим приоритетам, которые сам же совет и установил

часть совета НБУ “настойчиво проталкивает“ в решения коллегиального органа оценочные суждения;

совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ оказывает на экономику Украины.

“Я вижу только один ответ на все три вопроса - политическая мотивированность отдельных членов совета НБУ“, - заявил по этому поводу глава Нацбанка Яков Смолий.

Глава Совета Богдан Данилишин в ответ заявил в Facebook, что публичная активность правления Нацбанка, которая приводит к дискредитации Совета НБУ является попыткой отвлечь общественность от фактов коррупции в НБУ, которыми занимаются правоохранительные органы.

“... Аномальная публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ, которую вы сейчас наблюдаете, - это не просто плохие отношения “между Смолием и Данилишиным“, или борьба за то, чтобы Совет НБУ в конце концов стал влиять на стратегические аспекты работы НБУ, как это и предусмотрено законом. Это попытка дискредитировать главу Совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ в возможных фактов коррупции, в частности - политической, станет публичной “, - написал он.

Данилишин отметил, что меньшинство членов в Совете, которые поддерживают позицию правления НБУ и обнародовали написанные “под копирку“ отдельные мысли, которые появились на сайте НБУ раньше, чем решение Совета НБУ, вместе с председателем правления НБУ являются фигурантами ряда уголовных дел, которые нарушили правоохранительные органы, и спецрасследование Верховной Рады.

Так, в частности, член Совета Виктор Козюк является фигурантом специального расследования Верховной Рады по вопросам законности его избрания на эту должность в связи с нарушением процедур избрания и возможных фактов фальсификации.

Также Данилишин прокомментировал обвинения в его связях с Игорем Коломойским.

“Я отвергаю любые обвинения в свой адрес как главы Совета НБУ по связям с экс-владельцами Приватбанка, как и обвинения в том, что большинство Совета НБУ действует не в интересах государства. Такие обвинения со стороны правления абсурдны, но их мотивы мне понятны - скрыть свою ответственность за действия Правления НБУ до национализации государством Приватбанка и содействие (надзорные функции) доведения до того состояния, в котором оказался ПриватБанк в конце 2016 года “, - подчеркнул он.

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