Коломойский возглавил набсовет телеканала 1+1

Главой правления 1+1 назначен Ярослав Пахольчук, а почетным президентом стал нардеп Александр Ткаченко.

Бизнесмен Игорь Коломойский, как главный акционер группы 1+1 медиа возглавит наблюдательный совет телеканала 1+1, сообщает пресс-служба телеканала в четверг, 19 декабря.



“1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. …Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО ТРК Студия 1 +1, - говорится в сообщении.



Новым главой правления 1+1 медиа и генеральным директором назначен Ярослав Пахольчук. Народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко стал почетным президентом 1 + 1 медиа. Читай также: ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского



Медиахолдинг 1+1 медиа, контролирует телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, 1+1 International и Униан-ТВ и Бигуди, а также информагентство УНИАН, интернет-проекты Главред и Телекритика.

Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа 1+1 video и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.