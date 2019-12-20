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Коломойский возглавил набсовет телеканала 1+1

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Главой правления 1+1 назначен Ярослав Пахольчук, а почетным президентом стал нардеп Александр Ткаченко.
Украинский олигарх Игорь Коломойский
Украинский олигарх Игорь Коломойский
depositphotos.com
Бизнесмен Игорь Коломойский, как главный акционер группы 1+1 медиа возглавит наблюдательный совет телеканала 1+1, сообщает пресс-служба телеканала в четверг, 19 декабря.
 
“1+1 медиа сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. …Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО ТРК Студия 1 +1, - говорится в сообщении.
 
Новым главой правления 1+1 медиа и генеральным директором назначен Ярослав Пахольчук. Народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко стал почетным президентом 1 + 1 медиа.

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Медиахолдинг 1+1 медиа, контролирует телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, 1+1 International и Униан-ТВ и Бигуди, а также информагентство УНИАН, интернет-проекты Главред и Телекритика. 
 
Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа 1+1 video и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.

Напомним, букмекеры оценили шансы возвращения ПриватБанка Коломойскому.

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Теги: Коломойский, 1+1, Игорь Коломойский, телеканал 1+1
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гость  (аноним)  20.12.2019, 11:27
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гость
"Яшик"- не смотрю лет пять, нервы стали крепче. Зомбоящик ещё и от евреев, добра не принесёт, один гнус в эфире.
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