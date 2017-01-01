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Акции Tesla рекордно подорожали

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Рост бумаг Tesla отчасти вызван энтузиазмом в связи с началом производства электромобилей на новом заводе компании в Шанхае.
На торгах в четверг цена акций Tesla достигала $406,85
На торгах в четверг цена акций Tesla достигала $406,85
depositphotos.com

Котировки акций американского производителя электрокаров Tesla впервые в истории превысили $400. Относительно июньского минимума они выросли более чем в два раза, сообщила накануне газета The Wall Street Journal.

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На торгах в четверг цена акций компании Илона Маска достигала $406,85, а к закрытию скорректировалась до $404,04. По итогам сессии 3 июня 2019 года бумаги дешевели годового минимума в $178,97.

Ценные бумаги Tesla демонстрируют волатильность: 25 июля они подешевели на 14%, поскольку компания отчиталась о превзошедшем прогнозы убытке во втором квартале, тогда как 24 октября подорожали на 18% в связи с тем, что производитель электрокаров неожиданно получил квартальную прибыль.

Между тем многие инвесторы по-прежнему высказывают опасения по поводу прибыльности Tesla, способности компании наращивать производство и ее финансовых потребностей.

Аналитики говорят, что рост бумаг Tesla отчасти вызван энтузиазмом в связи с началом производства электромобилей на новом заводе компании в Шанхае, получившем название Gigafactory 3. В то же время акции компании растут медленнее по сравнению с рынком в целом. С начала 2019 года бумаги Tesla подорожали на 21%, тогда как индекс S&P укрепился на 28%.

Напомним, Tesla получила тысячи заказов на электропикап Cybertruck.

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Теги: акции, прибыль, доходы, электромобили, Tesla Motors, акции компании, Илон Маск, электрокар
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