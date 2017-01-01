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Банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов

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За весь прошлый год банки заработали менее 22 миллиарда, что стало рекордным результатом.
Банки втрое увеличили рекордную прибыль
Банки втрое увеличили рекордную прибыль
Пресс-центр НБУ

За 11 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти втрое превышает показатель прошлого года (19,9 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Так, доходы банков за 11 месяцев выросли на 23% до 222,1 млрд грн, расходы - на 2% до 163,1 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли регулятор называет:

  • рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн;
  • рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млр грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.

Таким образом, только в октябре банки заработали 7 миллиардов гривен. 

Напомним, Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей.

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, прибыль, Банковская система
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