Банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов

За весь прошлый год банки заработали менее 22 миллиарда, что стало рекордным результатом.

За 11 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти втрое превышает показатель прошлого года (19,9 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Так, доходы банков за 11 месяцев выросли на 23% до 222,1 млрд грн, расходы - на 2% до 163,1 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли регулятор называет:

рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн;

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн;

рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млр грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.

Таким образом, только в октябре банки заработали 7 миллиардов гривен.

Напомним, Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей.

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