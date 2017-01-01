Витренко: Иск по активам НАК в Крыму остается
Нафтогаз продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже. Об этом на брифинге в субботу, 21 декабря, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
“Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе Нафтогаз… Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний“, – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщается, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных претензий по газу, кроме одного - Газпром выплатит около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Также в РФ заявляют, что вопрос о штрафе Антимонопольного комитета Украины на 172 миллиарда гривен также будет урегулирован мировым соглашением.
Напомним, появились важные детали по поводу газовых переговоров между РФ и Украиной.
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