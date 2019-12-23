СМИ узнали о контракте компаний Украины с Газпромом

Пять предприятий Украины договорились с российским концерном о прямых поставках топлива для своих нужд.

Контракт с российским концерном подписали пять компаний depositphotos.com

Пять украинских компаний заключили с Газпромом прямые контракты на поставку газа. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на участников рынка.

По информации СМИ, предприятия покупают газ “для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке“.

“Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками“, – отметил он.

Как сообщает Интерфакс-Украина, контракты предусматривают поставку газа уже с 1 января 2020 года.

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