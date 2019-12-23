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СМИ узнали о контракте компаний Украины с Газпромом

Комментариев: 2
Пять предприятий Украины договорились с российским концерном о прямых поставках топлива для своих нужд.
Контракт с российским концерном подписали пять компаний
Контракт с российским концерном подписали пять компаний
depositphotos.com

Пять украинских компаний заключили с Газпромом прямые контракты на поставку газа. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на участников рынка.

По информации СМИ, предприятия покупают газ “для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке“.

“Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками“, – отметил он.

Как сообщает Интерфакс-Украина, контракты предусматривают поставку газа уже с 1 января 2020 года.

Напомним, Коболев рассказал о потерях Нафтогаза из-за отделения ГТС.

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Теги: Украина, компании, газ, Газпром, газовые контракты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.12.2019, 13:58
Оценка:  -1
гость
Интересно, эти поставки тоже войдут в транзитный объем газа Украиной (яко бы в 20м году 60, далее по 40млрд.м3)?
Huper!    23.12.2019, 13:49
Оценка:  +1
Huper!
то есть как при тимошенко-яныке, давайте поставим на иглу наши предприятия, пусть не экономят а давятся рос.газом, пока новый ультиматум не будет)) Запорожс. предприятия жрали рос газ на оборудованиях 40 лет, ну давайте, продолжайте
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