СМИ узнали о контракте компаний Украины с Газпромом
Пять предприятий Украины договорились с российским концерном о прямых поставках топлива для своих нужд.
Пять украинских компаний заключили с Газпромом прямые контракты на поставку газа. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на участников рынка.
По информации СМИ, предприятия покупают газ “для своих производственных нужд, а не для трейдерства на украинском рынке“.
“Газпром очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками“, – отметил он.
Как сообщает Интерфакс-Украина, контракты предусматривают поставку газа уже с 1 января 2020 года.
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